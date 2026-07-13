13.07.2026 05:45 Vierkampf ums Dynamo-Tor: Verliert Tim Schreiber die Nummer eins?

Bei Dynamo Dresden hat Trainer Thomas Stamm einen Kampf ums Tor ausgerufen. Verliert Tim Schreiber die Nummer eins?

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Es ist DIE Frage des Sommers: Wer wird die Nummer eins im Tor bei Dynamo Dresden? Tim Schreiber (24), Elias Bethke (23), Daniel Mesenhöler (30) und Lennart Grill (27) stellen sich dem Kampf - vier Keeper auf einem ähnlichen Niveau mit Vorzügen und Schwächen. Es könnte am Ende auf eine Überraschung hinauslaufen. Fest steht auch: Einer wird noch gehen.

Tim Schreiber (24) glänzte in der Rückrunde, war über lange Teile der abgelaufenen Saison die Nummer eins. © Lutz Hentschel Bethke begann in Bautzen und am Samstag in Großenhain gegen Kassel, Mesenhöler hielt jeweils die zweite Hälfte. In Neustadt/Spree stand Schreiber zu Beginn im Kasten, wurde in den zweiten 45 Minuten von Nachwuchs-Keeper Maximus Fritzsche (17) abgelöst. Grill ist nach seiner schweren Knieverletzung noch außen vor. "Das ist so abgesprochen", sagt Trainer Thomas Stamm. "Die anderen spielen nächste Woche. Wir haben 2x60 Minuten gegen den Grazer AK im Trainingslager." Zu zeitig auf seinen Stammhüter will sich der 43-Jährige nicht festlegen. Wer zwischen den Zeilen liest, kann aber schon eine Tendenz erkennen: Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: SGD siegt deutlich im Test gegen Hessen Kassel "Wenn man Spielzeit verteilt, was wir machen, dann hat man ja auch jetzt schon eine Idee, wer vielleicht Richtung erstes Punktspiel Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 sein wird", so Stamm. Das heißt Stand jetzt: Der Vorteil liegt bei Elias Bethke.

So schön fliegt Elias Bethke (23) - hier beim Warmmachen in Großenhain am Samstag. Er scheint derzeit die Nase vorn zu haben © SG Dynamo Dresden

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Lennart Grill (27) löste im Herbst den verletzten Tim Schreiber ab und verletzte sich danach selbst schwer am Knie. © IMAGO/DeFodi Images

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