11.07.2026 17:20 Dynamo-Dresden-Blog: SGD siegt deutlich im Test gegen Hessen Kassel

Dynamo-Dresden-Blog: SGD siegt deutlich im Test gegen Hessen Kassel

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Pause ist vorbei, seit dem 25. Juni schwitzt Dynamo Dresden in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zwei Testspiele gegen unterklassige Teams sind bereits absolviert. Dabei gab es jeweils einen 14:0-Sieg gegen Budissa Bautzen und den LSV Neustadt/Spree.

Bevor es am 16. Juli ins Camp nach Österreich geht, um sich den Feinschliff für den Saisonauftakt beim 1. FC Nürnberg zu holen, stand noch ein weiteres Testspiel gegen Hessen Kassel an diesem Samstag (11. Juli, 15.30 Uhr) für die Jungs von Thomas Stamm (43) an. In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

11. Juli, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hessen Kassel mit 4:0

Das Spiel in Großenhain ist beendet. Dynamo gewann vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfahn mit 4:0. Die Tore in der zweiten Hälfte erzielten Jonas Oehmichen (73.) nach schönem Doppelpass mit Niklas Remus, Kaan Inanoglu (87.) und Remus (89.).

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Vincent Vermeij (M.) und Kaan Inanoglu (2.v.r.) bejubeln den Sieg in Großenhain gegen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 16.19 Uhr: Dynamo führt dank Nachwuchsmann mit 1:0 gegen Hessen Kassel

Pause in Großenhain! Dynamo führt durch ein Tor von Nachwuchsmann Nico Künzel (38.) mit 1:0. Einen langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann per Kopf auf Künzel, der ins leere Tor traf. Die ersten Minuten gehörten Kassel, nach zehn Minuten kam Dresden gegen einen kernigen Gegner besser ins Spiel und führt verdient. In der zweiten Hälfte wird Trainer Thomas Stamm erneut komplett tauschen. (nahro)

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit dank des Treffers von Nico Künzel (Nummer 52) mit 1:0 gegen Hessen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 15.37 Uhr: Das Dynamo-Testspiel in Großenhain gegen Hessen Kassel läuft

Das Testspiel von Dynamo Dresden gegen Hessen Kassel läuft.

Das Testspiel gegen Kassel in Großenhain läuft. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11. Juli, 14.25 Uhr: Testspiel gegen Kassel! Wiedersehen für Dynamo Dresden mit Tim Knipping

Heute heißt es ein letztes Mal vor dem Trainingslager: Testspiel für Dynamo Dresden! 90 Minuten vorm Spiel ist die Anlage in Großenhain schon gut besucht. Hessen Kassel reist mit SGD-Ex-Kapitän Tim Knipping an, der im Winter zu den Hessen gewechselt ist. Er ist in Dresden nicht vergessen, musste vorm Warmmachen viele Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen. Dynamo startet gleich mit Thomas Keller in der Startelf. Erst gestern wurde die fest Verpflichtung des Innenverteidigers bekannt. Im Tor steht Elias Bethke, Daniel Mesenhöler sitzt auf der Bank. Tim Schreiber und Lennart Grill sind nicht im Kader. Ebenso fehlen die noch angeschlagenen Tobias Raschl (Schlag auf den Knöchel) und Luca Herrmann (muskuläre Probleme). (nahro)

Ex-Dynamo-Kapitän Tim Knipping (M.) spielt jetzt für Hessen Kassel und ist in Großenhain ein gefragter Mann. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Jungs von Dynamo sind in Großenhain angekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Mit diesem Team tritt die SGD gegen Hessen Kassel an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

7. Juli. 17.40 Uhr: Ex-Dynamo Faber zieht es zum VfL Osnabrück

Die Zukunft von Konrad Faber (28) ist geklärt! Nach seiner Leihe bei Dynamo in der vergangenen Saison geht es für den 28-Jährigen nicht zurück in die Schweiz zum FC St. Gallen. Der Rechtsaußen bleibt stattdessen in der 2. Bundesliga. Der VfL Osnabrück hat nämlich zugeschlagen und sich Fabers Dienste gesichert. Am späten Dienstagnachmittag machte der Aufsteiger den Transfer offiziell, verriet aber keine Details zum unterschriebenen Arbeitspapier. Ein Wiedersehen mit den Schwarz-Gelben gibt es für Faber damit schon in der kommenden Spielzeit, diesmal dann allerdings im Trikot des Gegners.

Schlägt sein neues Kapitel in Osnabrück auf: Konrad Faber (28). © Lutz Hentschel

7. Juli. 15.30 Uhr: Öffentliche Dynamo-Einheit ohne Herrmann und Raschl

Graue Wolken, aber kein Regen in Sicht: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit. Auf zwei SGD-Profis müssen die vor Ort anwesenden Fans und Interessierten allerdings verzichten. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Neuzugang Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) fehlen nämlich verletzungsbedingt. Ansonsten sind alle dabei.

Das öffentliche Dynamo-Training läuft. © TAG24/Tina Hofmann

Zum Auftakt spielen sich die Profis erstmal die Kugel zu. © TAG24/Tina Hofmann

6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus

Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort. Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.

Am Dienstag öffnet die Walter-Fritzsch-Akademie wieder ihre Pforten für das öffentliche Training. © Lutz Hentschel

4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0

Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein. Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".

4. Juli, 14.34 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Pause mit 2:0 gegen den LSV Neustadt/Spree

Nicht ganz so torreich wie am Vortag, trotzdem erfolgreich geht es in die Kabine. Die SGD führt nach Treffern von Remus (20.) und Sterner (25.) mit 2:0. In der Halbzeitpause tauscht Thomas Stamm dann komplett durch. Damit stehen jetzt auf dem Platz: Maximus Fritzsche - Simon Straudi, Alexander Rossipal, Ahmet Muhamedbegovic, Lukas Boeder, Nicolai Rapp, Aaron Riedel, Niklas Hauptmann, Jonas Oehmichen, Jakob Lemmer, Christoph Daferner.

4. Juli, 13.01 Uhr: Nächstes Testspiel für Dynamo Dresden

Auf geht's ins nächste Testspiel für Dynamo Dresden! Heute ist die SGD zu Gast beim LSV Neustadt/Spree, Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Kann Schwarz-Gelb gleich das nächste Schützenfest folgen lassen? Zum ersten Mal in der noch jungen Vorbereitung darf heute Tim Schreiber ran, die Kapitänsbinde trägt Vincent Vermeij. Die restlichen neun Spieler sind Kaan Inanoglu, Brooklyn Ezeh, Nils Fröling, Robert Wagner, Jonas Sterner, Friedrich Müller, Quentin Enold, Jonas Böhmert und Niklas Remus.