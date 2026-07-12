12.07.2026 06:35 Thomas Keller: Das sagt der Verteidiger zu seinem Comeback bei Dynamo

Nach dem 4:0-Erfolg von Dynamo Dresden gegen Hessen Kassel hat TAG24 mit dem Verteidiger über seine Rückkehr zur SGD gesprochen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden/Großenhain - "Na, habt ihr mich vermisst?" Mit einem breiten Grinsen kam Thomas Keller nach dem 4:0 im Test gegen Hessen Kassel in Großenhain auf die Medienleute zu. Er ist zurück! Gegenfrage: Haben Sie Dynamo Dresden vermisst? "Ja", antwortete der 26-Jährige. "Ich freue mich sehr, hier zu sein, bin sehr dankbar, dass es geklappt hat. Ich freue mich unglaublich, jetzt loszulegen." Das sagte der 26-Jährige noch zu seinem Comeback.

Thomas Keller (26) ist zurück bei Dynamo. In der Rückrunde hat er sich in Dresden sehr wohlgefühlt. © SG Dynamo Dresden TAG24: Thomas, was hat für Sie den Ausschlag gegeben, nach der Leihe in der Rückrunde fest nach Dresden zurückzukommen? Keller: "Ja gut, natürlich ist es das Sportliche. Das war eine unglaubliche Rückrunde, die wir gespielt haben. Das andere ist auch, dass ich mich in der Stadt sehr wohlgefühlt habe. Und ja, alles hat irgendwie dazu geführt, dass ich sehr gerne herkommen wollte."



TAG24: Dresden ist ja auch deutlich größer als Heidenheim… Keller: "Die Größe der Stadt spielt jetzt nicht immer eine Rolle, aber natürlich habe ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt im letzten halben Jahr."



TAG24: Trotzdem hat sich der Wechsel bis Freitag gezogen. Wann kamen denn die entscheidenden Tage, wann ging es vorwärts? Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: SGD siegt deutlich im Test gegen Hessen Kassel Keller: "Am Ende war der entscheidende Tag, der Tag, an dem ich dann nach Dresden gefahren bin. Und das ist der wichtigste Tag für mich gewesen, alles andere davor hat dann natürlich auch viel zwischen den Vereinen stattgefunden. Ich bin Heidenheim auch sehr dankbar, weil ich natürlich mit dem Wunsch auf den Verein zugekommen bin und er letztendlich diesem auch irgendwo nachgekommen ist."

Ist Ablöse für Dynamo-Rückkehrer Thomas Keller eine Bürde?