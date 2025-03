Kuriose Panne um Dynamo-Keeper: Das sagt Tim Schreiber zu seinem Missgeschick

Dresden - Hut ab vor Tim Schreiber (22)! In einer für ihn emotionalen Ausnahmesituation so abzuliefern, das verdient Respekt. Der Dynamo-Keeper zeigte in Essen beim 1:1 eine fast tadellose Leistung, hielt mehrfach stark, zum Beispiel den Kopfball von Ahmet Arslan (45.). Es war keine einfache Woche für den 22-Jährigen.