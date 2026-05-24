Tore, Kilometer und ein kurioser Rekord: Die Dynamo-Zahlen der Saison
Dresden - Die Saison ist zu Ende! Mit dem Klassenerhalt hat sich Dynamo einen Traum erfüllt. Da lohnt sich noch einmal ein Rückblick auf die Zahlen der Saison. Wer war der beste Torschütze, wer hat die meisten Minuten in den Beinen, welchen Rekord hat Niklas Hauptmann aufgestellt?
Bester Torschütze
Er hatte es sich vorgenommen, zweistellig zu treffen. Das ist Vincent Vermeij mit seinem Doppelpack beim 2:1 gegen Kiel gelungen. Auf elf Tore kam der Niederländer trotz seiner schweren Startphase mit seiner Gürtelrose. Drei Toren in der Hin- folgten acht in der Rückrunde. Vier Assists kommen dazu. Damit ist er auch der beste Scorer des Teams. Ihm folgen Alexander Rossipal (4 Tore/10 Vorlagen) und Niklas Hauptmann (5/7).
Meiste Spiele
Auf 34 Einsätze kommt keiner im Dynamo-Trikot, auf 33 auch nicht. Somit fehlte jeder mindestens zweimal. Auf 32 Spiele in dieser Saison kamen Kofi Amoako (2205 Minuten) und Jakob Lemmer (1682). "Haupe" kam auf 31 (2226). Auf die meiste Einsatzzeit kam Tim Schreiber. Er stand in 27 Partien 2430 Minuten auf dem Feld. Dahinter kommt Rossipal (28/2347). Trainer Thomas Stamm hat insgesamt 30 Spieler eingesetzt.
Meiste Kilometer
4153,92 Kilometer – so viel sind die eingesetzten Dynamo-Profis in dieser Saison gelaufen. Das ist spitze, kein Team schaffte mehr. Auf Platz zwei kam Bielefeld, auf drei Kiel. Beide schon mit deutlichem Rückstand. Hauptmann mit 294,98 und Rossipal mit 291,32 Kilometern waren über die gesamte Saison gesehen die Laufstärksten. Schaut man nur auf die Rückrunde, dann ist es Robert Wagner, der an jedem Spieltag in der zweiten Halbserie unter den Top 10 des Tages war, meist sogar noch weiter vorn.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Dynamo Dresden bleibt fair, Niklas Hauptmann stellt Wechselrekord auf
Meiste Sprints
Da kam ganz Dynamo auf 4436 in der Saison – nur Rang 17. Spitzenreiter Schalke kam auf 5731. Die meisten Sprints hat Konrad Faber angezogen – 414 in 23 Spielen. Er landete teamintern mit 34,49 km/h auf Rang zwei hinter Nils Fröling (34,72). Zum Vergleich: Schnellster Zweitliga-Profi war in dieser Saison Farid Alfa-Ruprecht vom VfL Bochum mit 36,42 km/h.
Meiste Karten
58 Gelbe Karten – und damit die wenigsten aller Zweitligisten – sahen die Dynamo-Profis. Dazu kamen zweimal Gelb-Rot (Wagner, Lemmer) und zweimal Rot (Stefan Kutschke, Vinko Sapina). Das macht Platz vier in der Fair-Play-Wertung. Die meisten Gelben sah Kofi Amoako (6). Erstaunlich: mit ihm, Kutschke (5) und Wagner (7/drei davon in der Hinrunde in Kiel) waren nur drei Spieler überhaupt gelbgesperrt.
Meiste Auswechslungen
Und da kommen wir zum Rekord von Niklas Hauptmann. Bei 31 Einsätzen spielte er nur drei Partien über die volle Distanz. Er wurde dreimal ein- und 25-mal ausgewechselt, davon 16-mal in Folge. Beides gab es in der 2. Bundesliga noch nie. Trotzdem war er nie so wertvoll wie in dieser Saison.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, Robert Michael/dpa