Torhüter tragen es zuerst: SGD-Ausweichtrikot kommt dieses Wochenende zum Einsatz!

Dresden - Die SGD-Torhüter Tim Schreiber (22) und Daniel Mesenhöler (28) werden das neue Ausweichtrikot bei den Testspielen am heutigen Samstag in Finsterwalde gegen Viktoria Berlin und am morgigen Sonntag in Freital tragen. Und dieses riecht so richtig schön nach Tradition, es ist das schönste Dynamo-Weinrot.