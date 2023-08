Trainingsschock bei Dynamo: Lehmann und Will müssen ins Krankenhaus!

Dresden - Unglücklicher kann die Vorbereitung von Dynamo Dresden auf das Topspiel am Freitag beim SV Sandhausen nicht beginnen. Paul Will (24) und Paul Lehmann (19) mussten am heutigen Dienstagnachmittag das Training jeweils mit Gesichtsverletzungen abbrechen und wurden nacheinander in die Klinik gefahren. Beide drohen beim SVS auszufallen.