Transfer-Uhr tickt! Dynamo will handeln, Aue muss

Dresden/Aue - Eine Stunde bevor am 4. Spieltag am 30. August das erste Spiel angepfiffen wird, schließt das Transferfenster für dieses Jahr. Bis dahin wird noch einiges passieren, die etwas mehr als zwei Wochen werden interessant. Auch bei den beiden sächsischen Drittligisten aus Dresden und Aue. Dynamo will noch handeln, die Veilchen müssen.