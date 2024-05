Wechsel zum Konkurrent? Zwei Dynamos auf der Wunschliste

Essen - Dynamo Dresden möchte gern mit ihnen verlängern, doch Tobias Kraulich (25) und Jakob Lewald (25) sind heiß begehrt. Denn Drittliga-Konkurrent Rot-Weiss Essen soll gleich an beiden sehr interessiert sein.

Tabias Kraulich (25, l.) und Jakob Lewald (25, 2.v.r.) stehen auf der Wunschliste von Rot-Weiss Essen. © picture point/Sven Sonntag

Das zumindest schreibt die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). Demnach soll Lewald laut Vereinskreisen die "1A-Lösung" für die Nachfolge vom nach Paderborn wechselnden Felix Götze (26) sein.



Lose Gespräche - auch über finanzielle Dinge - sollen bereits stattgefunden haben. "Eine Monatsgage im fünfstelligen Bereich sowie eine Vertragslaufzeit über drei Jahre sind als Angebot verpflichtend", heißt es im Bericht der WAZ.

Das sollte Lewald der SGD aber auch wert sein. Denn der Innenverteidiger gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal, fehlte nur einmal in der 3. Liga gelbgesperrt.

Sonst stand Lewald in allen 37 Partien in der Startelf und machte in der Regel einen guten Job. "Wir sprechen miteinander", gab Lewald auf Nachfrage zu. Er ist aber auch bei einigen Zweitligisten im Gespräch.