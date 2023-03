Trotz souveränem Dynamo-Sieg: Anfang findet das Haar in der Suppe

Dresden - Viel zu meckern gab es am Montagabend beim 3:2-Sieg in Ingolstadt, dem ersten überhaupt im Audi-Sportpark, nicht. Kritik zu üben, wäre das Haar in der Suppe zu suchen. Aber Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) fand dann doch eins: die Chancenverwertung.