Überraschende Rückkehr: Nach vier Jahren streift er sich wieder das Trikot der SGD über
Dresden - Überraschendes Comeback eines Aufstiegs-Helden! Niklas Kreuzer (32) kehrt zu Dynamo Dresden zurück. Der Außenverteidiger verstärkt künftig die U21 der Schwarz-Gelben.
"Wir freuen uns sehr, mit Niklas eine weitere wichtige Stütze für unsere junge Mannschaft hinzugewonnen zu haben. Mit der Personalie konnten wir nun die ursprüngliche Planung aus dem Sommer, mit drei erfahrenen Spielern für das Team, abschließen. Niklas kann der Mannschaft mit seiner Erfahrung weitere Qualität geben und so die Entwicklung der Spieler fördern", zeigt Marco Hartmann, inzwischen Leiter der Nachwuchsakademie und früher langjähriger Mitspieler von Niklas Kreuzer, dessen zukünftige Rolle auf.
"Ich hatte bei Dynamo wundervolle Jahre bei den Profis. Auch deshalb ist der Kontakt zu vielen Personen nie wirklich abgerissen. Die U21 ist ein hervorragendes und für mich spannendes Projekt", blickt auch der Rückkehrer mit Vorfreude auf seine Aufgaben im Team des Sechstligisten.
Die U21 von Dynamo kämpft in der Sachsenliga um den Aufstieg mit, belegt nach 15 Spielen mit 34 Punkten den 2. Tabellenplatz.
Der erfahrene Defensivmann soll dem jungen Team helfen, das ambitionierte Ziel zu erreichen.
Niklas Kreuzer spielte von 2014 bis 2021 für Dynamo in der 2. und 3. Liga
Als Dynamo nach dem Zweitliga-Abstieg 2014 ein neues Team in der 3. Liga zusammenstellte, kam der Sohn von Ex-Profi-Bayern-Profi Oliver Kreuzer aus Erfurt nach Dresden.
Niklas spielte zwischen 2014 und 2021 in Dresden, lief 90-mal für die SGD in der 2. Liga auf. 2016 und 2021 feierte er mit den Schwarz-Gelben den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse.
Für RWE, Dynamo, den Halleschen FC und den SV Sandhausen absolvierte er 189 Drittliga-Spiele.
Im Sommer wurde beim defensiven Flügelspieler Hodenkrebs diagnostiziert. Mehrere Monate musste Kreuzer deshalb pausieren, kämpfte sich zurück ins Fußball-Business und gab noch beim Halleschen FC sein Comeback nach der schweren Erkrankung. 2024/25 stand er beim SV Sandhausen unter Vertrag, stieg mit den Sandhäusern nach einer echten Seuchen-Spielzeit ab.
Seit Sommer 2025 war Niklas Kreuzer vereinslos gewesen.
