Ungeschlagen, aber darum trügt Dynamos Heimbilanz

Dynamo Dresden ist in der 3. Liga zu Hause im Rudolf-Harbig-Stadion noch ungeschlagen, aber darum trügt die Bilanz.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Wie hat es Thomas Stamm (41) in Bezug auf seine Joker nach dem 1:1 gegen Saarbrücken gesagt? "Alles hat zwei Seiten." Damit könnte auch die Bilanz im eigenen Stadion gemeint sein. Dynamo Dresden ist noch ungeschlagen in sieben Heimspielen, liegt in dieser Tabelle aber mit 13 Punkten nur auf Rang acht.

Auf Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) warten in den kommenden Wochen noch knifflige Aufgaben. © Lutz Hentschel Drei Siege, aber auch vier Unentschieden stehen auf dem Konto. Die Schwarz-Gelben sind im eigenen Wohnzimmer nicht zu schlagen, sie gewinnen aber auch zu selten. Zum Vergleich: In acht Auswärtsspielen holte Dresden ebenfalls 13 Zähler, liegt da auf Rang drei, hat einen Sieg mehr geholt als daheim, aber auch schon drei Niederlagen (Erzgebirge Aue, Dortmund II., Wiesbaden) kassiert. Alles in allem: Der SGD fehlt das, was allen fehlt. Die Konstanz in den Leistungen. Seit vier Partien ist die Stamm-Elf nun ungeschlagen, holte zwei Siege und zwei Remis. Aber gerade nach dem so sicheren 3:0 vor der Länderspielpause in Osnabrück hatte man das Gefühl, jetzt ist der Knoten geplatzt. Dynamo Dresden Saarbrücken-Trainer scherzt über SGD-Keeper Schreiber: "Wir haben ihn zu oft angeschossen" Aber Saarbrücken war nicht Osnabrück. Der 1. FCS stand geordneter, war aggressiver, machte Stress, erspielte sich zu leicht gute Möglichkeiten. Da fehlten die Lösungen in allen Bereichen.

Dynamo Dresden muss sich den Glauben an sich selbst bewahren