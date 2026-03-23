Dynamo-Trainer Stamm trauert vergebenen Chancen in Paderborn nach: "Effizienz gefehlt"

Paderborn - Die 63. Spielminute in Paderborn, es steht 1:0 für Dynamo . Niklas Hauptmann (29) passt auf den eben eingewechselten Christoph Daferner (28). Der scheitert frei stehend am überragenden SCP-Keeper Dennis Seimen (20). SGD-Trainer Thomas Stamm (43) dreht sich um und tritt wütend gegen die Kabinenwand. Danach nimmt das Unheil seinen Lauf. Der SCP trifft noch zweimal.

Thomas Stamm (43) sah in Paderborn erneut einen guten Auftritt seiner Mannschaft, am Ende sprangen aber keine Punkte heraus. © Swen Pförtner/dpa

"Aus meiner Sicht haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Uns hat allerdings die Effizienz gefehlt. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, steht es meiner Meinung nach spätestens zur 63. Minute deutlich für uns", haderte Stamm auch nach dem Spiel (1:2) noch mit der mangelnden Chancenverwertung. Die brach Dresden in Paderborn das Genick.

Das Tor von Vincent Vermeij (31, 32. Minute), sein siebtes, brachte Dresden völlig verdient in Führung - nach einer abermals bockstarken ersten Hälfte.

"Wir hatten das Spiel in den ersten 45 Minuten gut unter Kontrolle, haben wenig zugelassen und selbst sehr gute Umschaltmomente gehabt. Im letzten Drittel waren unsere Abschlüsse jedoch nicht sauber genug – sonst hätten wir schon früher klar führen können", so der Schweizer.

"Auch nach der Pause sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und hatten direkt drei große Chancen", sagte er. Der Lattenkracher von Ben Bobzien (22, 54.), den Abpraller danach von Jason Ceka (26), den Seimen stark hielt. Sekunden später lenkte Paderborns Ruben Müller (20, 56.) eine Bobzien-Hereingabe aufs eigene Tor, wieder parierte der U21-Nationaltorhüter überragend.