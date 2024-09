Doch keine Rückkehr? Ex-Dynamo droht Pokal-Ausfall!

Dresden/Darmstadt - Aus dem allzu schnellen Wiedersehen könnte plötzlich nichts mehr werden. Ex-Dynamo Paul Will (25) droht nämlich länger auszufallen.

Paul Will (25) hat sich im Testspiel gegen Mainz am Knie verletzt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Der Mittelfeldspieler vom SV Darmstadt 98 hat sich nämlich im Testspiel des Zweitligisten gegen den eine Liga höherklassigen FSV Mainz 05 (1:0) in der 43. Minute am rechten Knie verletzt und musste ausgewechselt werden.

Will soll sich das Knie verdreht haben, Tobias Kempe (35) - in Dresden ebenfalls kein Unbekannter - ersetzte ihn.

Wie lange Will ausfällt und ob er am 30. Oktober in der 2. Runde des DFB-Pokals im Rudolf-Harbig-Stadion dabei sein kann, darüber gab's vom SVD bisher keine Auskunft.

Der 25-Jährige hatte bisher alle vier Liga-Partien der Lilien über die volle Distanz bestritten. Für seinen neuen Cheftrainer wäre ein langer Ausfall sicherlich ein Verlust.