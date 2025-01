Vertrag verlängert! Dynamo macht bei Bünning Nägel mit Köpfen

"So ist das Geschäft. Man muss immer den Anspruch haben, der Beste auf seiner Position zu sein", sagte er.

Seinen Platz hatte er zuletzt an David Kubatta (21) verloren, zudem wurde noch Andi Hoti (21) vom 1. FC Magdeburg ausgeliehen.

Der 26-Jährige hatte schon in der Medienrunde offen darüber gesprochen, sich nicht verstecken und um seinen Platz in der Innenverteidigung kämpfen zu wollen .

Mit seinem linken Fuß bringt Bünning (r.) ein anderes Element in das Spiel der SGD. © Lutz Hentschel

In der Hinrunde war der gebürtige Hamburger Dresdens Bester nach TAG24-Noten.

Wenn er spielte, brachte er seine Leistung. Egal, ob von Beginn an oder als Einwechselspieler. Ein Mann, auf den sich Trainer Thomas Stamm stets verlassen konnte - und es nun auch weiterhin tun kann.

"Ich habe mich in der Stadt und im Verein vom ersten Moment an wohlgefühlt. Deshalb war es für mich klar, dass meine Zeit hier noch längst nicht zu Ende ist", so Bünning selbst:

"Nicht nur für den Verein, sondern auch für alle Fans, die uns zu Hause und auswärts unterstützen, möchte ich weiterhin ans Maximum gehen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit."

Und die beginnt im Grunde am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln, dort will Bünning trotz des großen Konkurrenzkampfes in der Startelf stehen.