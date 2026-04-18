Viermal die Bestnote: So steigt Dynamo zu 100 Prozent nicht ab!

Dresden - War es für Dynamo Dresden vor 30.616 Zuschauer ein Schritt in Richtung Klassenerhalt oder DER Schritt? Das werden die Spiele von Braunschweig, Fürth und Münster am Sonntag zeigen. Ein Spiel, das mit einer geilen Choreo im K-Block begann, endete mit einem souveränen 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Bochum .

Jubel, Trubel, Heiterkeit bei Dynamo Dresden: Mit dem Dreier gegen Bochum gelang der SGD ein enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf. © Robert Michael/dpa

Wie abgezockt ist dieses Team geworden? Stark! So steigt Dynamo Dresden zu 100 Prozent nicht ab. Die TAG24-Noten.

Daniel Mesenhöler: Tim Schreiber musste aufgrund von muskulären Problemen passen. Elias Bethke ist noch nicht zu 100 Prozent fit, Lennart Grill verletzt. Dann kommt eben er – und wie. Festzuhalten bleibt: Knapp sieben Jahre nach seinem letzten Zweitligaspiel (damals für Duisburg) zeigte er eine Leistung, vor der man nur den Hut ziehen kann. Ruhig, gelassen, konzentriert und dreimal bockstark auf der Linie. Ein Torwartproblem hat Dynamo nicht. TAG24-Note: 1

Jonas Sterner: Musste auf seiner Seite aufpassen, machte das konzentriert, ging aber nicht immer im Vollsprint mit nach vorn, agierte auf Sicherheit. Note: 3

Julian Pauli: Ließ nicht viel zu, agierte zweikampfstark und kompromisslos. Der Fels in der Brandung. Note: 2

Friedrich Müller: Im Hinspiel gab er sein Debüt, mittlerweile gehört er fest dazu. Unaufgeregt, sicher, ballsicher, ohne Fehler. Der Mann ist 20 und nicht 30 – einfach abgezockt. Mit seinem ersten Ausflug nach vorn leitete er das 2:0 (58.) ein. Note: 1

Alexander Rossipal: Hatte mit dem flinken Koji Miyoshi auf seiner Seite so seine Probleme, blieb nicht immer erster Sieger. Nach vorn stabil, ohne den ganz großen Ausreißer nach oben. Note: 3

Kofi Amoako (bis 72.): Was für eine Fleißbiene! Was er alles so veranstaltet während einer Partie, ist schon irre. Nicht immer zu sehen, aber wie er die Zweikämpfe bestritt, wie er Laufwege zustellte und wie er nach vorn aktiv wurde – stark. Mit der Chance aufs frühe 2:0 (14.). Note: 2