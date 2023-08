Vom Probespieler zur Neuverpflichtung: Tom Berger kommt zu Dynamo!

"Er ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und besitzt trotz seines jungen Alters schon ein gewisses Maß an Reife und Erfahrung in seinem Spiel. Wir freuen uns, dass er nun zu uns stößt und damit unsere Flexibilität im Mittelfeld erhöht", so Becker weiter.

Der Mittelfeldspieler hatte in den vergangenen zwei Wochen bei der SGD mittrainiert und so die Verantwortlichen von sich überzeugt.

Ausgebildet wurde Berger beim VfL Wolfsburg, zuletzt spielte der Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen in der Regionalliga Nord. Dabei erzielte er in 27 Spielen zwei Tore und lieferte vier Vorlagen und empfahl sich so sogar für sechs Kadernominierungen in der Bundesligamannschaft der Bremer.

Außerdem absolvierte er insgesamt sieben Partien für Deutschlands U-Nationalmannschaften.

Bei Dynamo soll er nun als Backup für Paul Will (24) fungieren.