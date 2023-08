Verstärkung für die Abwehr: Dynamo Dresden holt "Roten Teufel" an die Elbe!

Dresden - Endlich bekommt SGD-Coach Markus Anfang (49) seine lang ersehnte Verstärkung! Vom 1. FC Kaiserslautern wechselt Innenverteidiger Lars Bünning (25) an die Elbe.

Lars Bünning (25) stammt aus der Jugend des SV Werder Bremen und war seit Sommer 2022 für die "Roten Teufel" am Ball. © SG Dynamo Dresden / Dennis Hetzschold

Das gab Dynamo Dresden am Mittwochnachmittag in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Der Abwehrmann hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Über die Höhe der Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart.

"Lars Bünning verfügt über ein sehr rundes Profil als Spieler und zeichnet sich vor allem durch einen starken Spielaufbau, seine Schnelligkeit und gutes Verteidigen aus", erklärte Ralf Becker (52) im Zuge der Verpflichtung.

Und er fügte an: "Wir sind sehr froh, mit ihm nun planmäßig die noch offene Position in der Innenverteidigung besetzen zu können und sind überzeugt, dass er den Konkurrenzkampf in unserem Abwehrzentrum erhöhen und uns als Linksfuß weitere Optionen eröffnen wird."

Auch der 25-jährige Defensivakteur freut sich auf die neue Aufgabe: "Der Verein hat mit den fantastischen Bedingungen vor Ort und den ambitionierten Zielen eine unglaublich spannende Perspektive zu bieten, die mich von Beginn der Gespräche an überzeugt hat."