14.06.2026 06:59 Vor 26 Jahren sollte er das Chaos bei Dynamo Dresden lösen: Heute spielt Trainer Cor Pot mit Curaçao gegen Deutschland

Vor 26 Jahren sollte er bei Dynamo Dresden das Chaos lösen, heute Abend spielt Ex-Trainer Cor Pot mit Curaçao gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Von Tina Hofmann

Dresden/Houston - Er sollte bei Dynamo Dresden vor 26 Jahren in einer stürmischen Zeit das Chaos lösen, erwies sich als ruhiger und fähiger Trainer, konnte unter ganz schwierigen Bedingungen aber wenig bewegen. Am Sonntagabend steht mit Cor Pot (75) der Ex-Trainer der Schwarz-Gelben als Assistent von Curaçao-Trainer Dick Advocaat (78) an der Seitenlinie, wenn die deutsche Nationalmannschaft in Houston (19 Uhr) in die Fußball-WM 2026 startet.

Cor Pot (75) übernahm Dynamo Dresden im März 2000 in einer absoluten Chaos-Phase des Vereins. © IMAGO / Dehlis Der "George Clooney von Rotterdam", wie er schon zu seiner Spieler-Zeit bei Sparta genannt wurde, übernahm die SGD im März 2000 von Vorgänger Colin Bell (64), der mit zahlreichen kuriosen Aktionen für Aufsehen gesorgt hatte. Nach nur wenigen Tagen im Amt des Niederländers Cor Pot trat der Aufsichtsrat geschlossen zurück, somit musste der damals 49-Jährige nicht nur als Trainer, sondern auch Technischer Direktor (Sportchef) fungieren, eine Mammutaufgabe. Trotzdem versuchte der charismatische Mann mit der Föhnfrisur (bei seiner Rückkehr nach Rotterdam hingen ihm die Mitspieler als Willkommensgeschenk einen Föhn in die Kabine), mit seiner Ruhe das stürmische Fahrwasser SGD ein wenig zu beruhigen. Allerdings ohne großen Erfolg, was aber eher an der Qualität der Mannschaft lag, als an Pots mangelnden Trainerfähigkeiten. Dynamo Dresden Hauptmanns Rekord hält: Selbst Amoako spült Dynamo nicht so viel in die Kasse Dynamo verpasste in den Folgewochen die Qualifikation für die neu geschaffene zweigleisige Regionalliga und musste in der Saison 2000/2001 erstmals seit 1957 wieder in der viertklassigen Oberliga spielen. Dort wurde Pot nach nur einem Jahr im Amt wegen Erfolglosigkeit entlassen. Spuren hinterließ der Niederländer sportlich überschaubare unter ganz schwierigen Bedingungen, die Frauenwelt in Elbflorenz trauerte ihm da schon eher hinterher.

Der charismatische Niederländer (2. Reihe, Mitte) konnte den direkten Aufstieg in die Regionalliga in der Saison 2000/2001 nicht schaffen und wurde im März 2001 entlassen. © Imago / Robert Michael

Deine täglichen Dynamo Dresden News Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Exklusive News rund um die SGD

Exklusive News rund um die SGD Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos

Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Cor Pot traf die Scheidung von seiner Ehefrau Carla hart, eine zufällige Begegnung mit Dick Advocaat rettete ihn

Mit Dick Advocaat (78, l.) betreut Cor Pot (r.) bei der WM den Deutschland-Gegner Curaçao. Mit wenigen Pausen arbeiten die beiden seit 2006 zusammen. © IMAGO / Pro Shots Pot war selbst bekennender Frauenversteher und -Held, setzte sich in seinem Dresdner Hotel gern ans Piano und ließ damit die Herzen der Damen schmelzen. In seiner 2018 veröffentlichten Biografie "Mooie Cor" (zu Deutsch: "Schöner Cor") gab er zu, dass er seinen Kumpels jede Menge Tipps für den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht an die Hand gab. "Sei höflich, zeige aufrichtiges Interesse, rede nicht zu viel über dich selbst und sei klar, das lieben Frauen", verriet er Jahre später sein Erfolgsgeheimnis. Dass seine Frau Carla 2006 nach 24 Jahren Ehe die Scheidung einreichte, zog Cor Pot dennoch den Boden unter den Füßen weg. "Ich stand unter Schock, verstand nichts von ihrer Entscheidung, lag eine Woche lang weinend im Bett", erinnerte er sich. Genau in diesem Moment rettete der heutige Curaçao-Coach Dick Advocaat ihn in einer ganz schwierigen Zeit, eine unvergessliche sportliche Reise der beiden begann zufällig auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol, auf dem sich beide 2006 über den Weg liefen. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: U21 feiert Meisterschaft in der Sachsenliga und steigt auf "Hätte ich ihn nicht zufällig am Flughafen Schiphol getroffen, wäre für mich alles ganz anders gelaufen. Ich hatte Glück, Dick hat sich als der rote Faden in meinem Leben erwiesen", erklärte Pot in seiner Biografie.

Mit Zenit St. Petersburg gewinnen Dick Advocaat und Cor Pot den UEFA-Cup