Vor dem Tor fehlen noch die Körner: Dynamo-Stürmer Daferner gelobt Besserung!

Dresden - Der Test gegen Regensburg steht am Samstag in Auerbach an, der in Chemnitz (0:1) hallt immer noch nach. "Das kam überraschend für uns. Wir hatten einen guten Fokus aufs Spiel", hadert Dynamo-Stürmer Christoph Daferner (26). Für ihn ist es in der Vorbereitung für ein neues Team aber normal, dass es "auch einmal hakt und rappelt".