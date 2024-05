Dynamo gegen Aue: Sachsenpokal-Gewinner bekommt jetzt doch Geld!

Dresden - Der Gewinner des Sachsenpokalfinals zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue geht finanziell nicht leer aus. Der Sächsische Fußballverband hat nun den Passus in seinen Durchführungsbestimmungen für immer geändert. Das erklärte SFV-Präsident Hermann Winkler (61) auf der Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch vor dem Endspiel am Samstag.