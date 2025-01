Vorsaison als Warnung? Dynamos Stamm-Elf schaut "nicht nach hinten, sondern nach vorn"

Antalya (Türkei) - Dynamo ist Herbstmeister, die Euphorie ist überall zu spüren. Zu sehen war das nicht zuletzt beim Trainingsauftakt . So viele Fans waren noch nie dabei - erst recht nicht bei solch eisigen Temperaturen. Im Vorjahr war es allerdings genauso, am Ende ging aber alles schief. Deshalb will Trainer Thomas Stamm (41) nicht mehr darüber reden.

Dass eine Saison häufig nicht nur mit Höhen, sondern auch mit Tiefen verbunden ist, weiß auch der 41-Jährige. © Lutz Hentschel

Die vier Siege zum Jahresende sorgen für ein gewisses Polster. Zum Dritten Saarbrücken sind es sechs Punkte plus, zum Vierten Bielefeld sind es sieben. Stamm geht auch in der Rückrunde davon aus, dass nicht alles komplett nach Plan laufen wird.

"Uns ist bewusst, dass vielleicht eine Phase kommen wird, in denen wir mal zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, vielleicht sogar verlieren werden. Dann tun wir gut daran, uns an den Dingen zu orientieren, die wir besser machen können und nicht zu fragen, war das letztes Jahr schon so? Das hat keinen Einfluss. Die Jungs, die das im Vorjahr alles mitgenommen haben, konnten schon im Sommer ihre Schlüsse daraus ziehen, auch für sich. Sie haben das in der Vorrunde gut umgesetzt. Deshalb: Eher nach vorn schauen", will er keine Gedanken ans Vorjahr zulassen. Und das ist gut so.