Walchsee! Dynamo trainiert da, wo andere Urlaub machen

Dresden - Walchsee in Tirol, direkt an der Grenze zu Bayern. Dort, wo andere Urlaub machen, wird Dynamo Dresden vom 7. bis 15. Juli sein Trainingslager aufschlagen. Eine Gemeinde mit 2100 Einwohnern und dem gleichnamigen See direkt vor der Haustür.

Was für ein Panorama über den Walchsee! Die Dynamo-Profis werden für solche Blicke kaum einen Sinn haben, wenn sie im gleichnamigen Ort die Zelte im Camp aufschlagen. © imago/Westend61

Doch das Ambiente im Kaiserwinkl werden die Profis nur am Rande genießen können, dort steht harte Arbeit auf dem Programm, um die Grundlagen für den anvisierten Aufstieg zu legen.

Die SGD wird in Walchsee beste Bedingungen vorfinden, denn in dem Ort machten in den Vorjahren einige Vereine im Sommer Halt - zum Beispiel Bundesligist Augsburg oder auch Zweitligist Fürth.

Ins Training starten die Dresdner bereits am 23. Juni, also am Freitag in zwei Wochen. Sie beginnen damit also früher als der Rest der Liga, Aue zum Beispiel legt erst drei Tage später.

Schon am 25. steht das erste Testspiel auf dem Programm, Ort und Gegner stehen noch nicht fest. Weitere Spiele sind am 1., 22. und 29. Juli geplant sowie eins im Tirol-Camp.