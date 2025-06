Lösung für Fanshop-Kauf in Sicht? Dynamo sucht perfekten Mittelweg

Dresden - Mindestens genauso spannend wie das Warten auf neue Spieler ist bei Dynamo aktuell auch das Warten auf eine Entscheidung in der Causa Fanshop-Rückkauf. Beide Themen haben eins gemeinsam: Nichts passiert, aber im Hintergrund wird daran gearbeitet.

"Wir streben jetzt im Juni eine Entscheidung an, um keinen Spielraum mehr für Diskussionen zu geben. Wir wollen einen Weg finden, womit sich alle verständigen können. Die Entscheidungskompetenz muss man aber einer Geschäftsführung zugestehen", erklärt Fischer.

David Fischer (40), Geschäftsführer Kommunikation, nährt die Hoffnung. © Lutz Hentschel

Doch wie könnte diese Lösung aussehen? Fischer und Dynamos Geschäftsführer Finanzen, Stephan Zimmermann (38), wollten den Kauf erst zum 1. Juli 2028 vollziehen - so wie einst auch vertraglich geregelt.

Im März 2025 votierte aber der Großteil der anwesenden Mitglieder auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung (AOMV) für einen sofortigen Rückkauf der Anteile. Seitdem liegt es an den Geschäftsführern und am Aufsichtsrat, eine Lösung zu finden. Prinzipiell sind sie nicht an den Beschluss der AOMV gebunden.

Eine Möglichkeit wäre, den Kauf in den nächsten Jahren bis 2028 schrittweise zu vollziehen, um das Risiko so gering wie möglich zu halten und trotzdem dem Auftrag der Mitglieder Rechnung zu tragen.