Warum der 1. FC Magdeburg für Dynamo auch ein Vorbild ist

Dresden - "Es gibt nichts Schöneres und Besseres, um eine Teamchemie zu verbessern, als Erfolg", gibt Magdeburgs Coach Petrik Sander (65) vor dem Ostkracher gegen Dynamo Dresden zu. Das weiß man auch in Sachsen , aber nicht nur deswegen hat der seit fünf Spielen ungeschlagene FCM auch eine gewisse Vorbildrolle für Schwarz-Gelb.

Petrik Sander (65) ist Fan einer klaren Struktur. © imago/Christian Schroedter

Denn der Europapokalsieger von 1974 hat sich nach dem Aufstieg in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga etabliert - ein Ziel, was die SGD nach regelmäßigen Ab- und Aufstiegen immer wieder verfolgt. Magdeburgs Rezept?

"Sie hatten in den entscheidenden Positionen im sportlichen Bereich eine gewisse Kontinuität. Wahrscheinlich hatten sie auch ein nicht so verkehrtes Scouting samt gutem Gespür", erklärt Thomas Stamm (42) nur "aus der Ferne".

Aber: "Es wirkt ruhig und kontinuierlich über die letzten Jahre." Genau jene Ruhe und Kontinuität wünscht sich der Schweizer auch in Dresden.

Mit der Verpflichtung von Sportchef Sören Gonther (39) ist die Hoffnung darauf um einiges größer geworden. "Grundsätzlich ist es extrem wichtig, dass Ruhe und Vertrauen in Leute da ist. Trotz vieler Entscheidungen im letzten Jahr hatte ich immer das Gefühl, dass wir mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten konnten, Vertrauen hatten. Das ist der Schlüssel. Je klarer und ruhiger wir bis zum letzten Spieltag bleiben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächste Saison wieder 2. Liga spielen", erklärt Stamm.

Am Samstag (20.30 Uhr) will er aber mit seinen Mannen erst einmal für etwas mehr Unruhe an der Börde sorgen.