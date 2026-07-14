14.07.2026 15:18 Dynamo-Dresden-Blog: Erster Auftritt beim Training! SGD-Neuzugang Neininger mischt schon voll mit

Dynamo-Dresden-Blog: Keine Stunde nach der Bekanntgabe des Transfers steht Neuzugang Till Neininger schon beim öffentlichen Training auf dem Rasen.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Pause ist vorbei, seit dem 25. Juni schwitzt Dynamo Dresden in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Drei Testspiele sind bereits absolviert, dabei gab es jeweils einen 14:0-Sieg gegen Budissa Bautzen und den LSV Neustadt/Spree. Auch gegen Regionalligist Hessen Kassel feierte die SGD einen 4:0-Erfolg.

Als Nächstes steht für die Jungs von Thomas Stamm das Trainingslager in Österreich auf dem Programm, vom 16. bis zum 23. Juli heißt es Schwitzen in Windischgarsten. Das nächste Testspiel absolvieren die Schwarz-Gelben am 18. Juli vor Ort gegen den Grazer AK. In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

14. Juli, 15.18 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Neuzugang Neininger

Kaum vorgestellt, schon voll dabei! Der erste Auftritt von Dynamo-Neuzugang Till Neininger (19) lässt nicht lange auf sich warten. Keine Stunde nach der Bekanntgabe des Transfers steht das 19-jährige Abwehrtalent bereits gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen beim öffentlichen Training am Dienstag auf dem Rasen. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) müssen hingegen erneut passen. Wie schon bei der Einheit in der vergangenen Woche können beide verletzungsbedingt nicht mittrainieren.

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Trainiert schon voll mit: Till Neininger (19). © Bildmontage (2): TAG24/Tina Hofmann

13. Juli, 10.48 Uhr: Dynamo Dresden an Paderborns Martin Ens dran?

Drei Neue für die Abwehrzentrale hat Dynamo Dresden bereits verpflichtet, ein weiterer soll noch folgen. Ein heißer Kandidat könnte Martin Ens (24) von Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn sein. Wie Bild berichtete, ist der Innenverteidiger aktuell der Favorit von Sportchef Sören Gonther (29). Das Paderborner Eigengewächs, das für seinen Heimatklub bisher fünf Zweitliga-Partien absolvierte, war in der vergangenen Saison für den SC Verl in die 3. Liga unterwegs gewesen und hatte dort als unumstrittener Stammspieler überzeugt. Da der 24-Jährige allerdings noch Vertrag bis 2028 hat, dürfte auch für ihn eine Ablöse fällig werden - oder Gonther setzt auf die erste Leihe des Transfersommers. (ar)

Dynamo Dresden soll Martin Ens (24) vom SC Paderborn im Visier haben. © David Inderlied/dpa

13. Juli, 10.12 Uhr: Am Mittwoch startet der Ticketverkauf für die neue Saison

Weniger als einen Monat noch, dann startet Dynamo Dresden mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (9. August) in die neue Zweitliga-Saison, eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen Darmstadt 98 (16. August). Für beide Spiele startet in dieser Woche der Kartenvorverkauf. Am Mittwoch, dem 15. Juli, beginnt die Jagd nach den ersten Tickets der Saison um 10 Uhr für Mitglieder. Sollten noch Restkarten vorhanden sein, können sich am Donnerstag, dem 16. Juli, auch Nicht-Mitglieder um Eintrittskarten bemühen. (ar)

Das letzte Heimspiel gegen den damaligen Tabellenführer Darmstadt 98 gewann Dynamo Dresden im Februar überraschend mit 3:1 - Wiederholung erwünscht. © Lutz Hentschel

11. Juli, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Hessen Kassel mit 4:0

Das Spiel in Großenhain ist beendet. Dynamo gewann vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfahn mit 4:0. Die Tore in der zweiten Hälfte erzielten Jonas Oehmichen (73.) nach schönem Doppelpass mit Niklas Remus, Kaan Inanoglu (87.) und Remus (89.).

Vincent Vermeij (M.) und Kaan Inanoglu (2.v.r.) bejubeln den Sieg in Großenhain gegen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 16.19 Uhr: Dynamo führt dank Nachwuchsmann mit 1:0 gegen Hessen Kassel

Pause in Großenhain! Dynamo führt durch ein Tor von Nachwuchsmann Nico Künzel (38.) mit 1:0. Einen langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann per Kopf auf Künzel, der ins leere Tor traf. Die ersten Minuten gehörten Kassel, nach zehn Minuten kam Dresden gegen einen kernigen Gegner besser ins Spiel und führt verdient. In der zweiten Hälfte wird Trainer Thomas Stamm erneut komplett tauschen. (nahro)

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit dank des Treffers von Nico Künzel (Nummer 52) mit 1:0 gegen Hessen Kassel. © SG Dynamo Dresden

11. Juli, 15.37 Uhr: Das Dynamo-Testspiel in Großenhain gegen Hessen Kassel läuft

Das Testspiel von Dynamo Dresden gegen Hessen Kassel läuft.

Das Testspiel gegen Kassel in Großenhain läuft. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11. Juli, 14.25 Uhr: Testspiel gegen Kassel! Wiedersehen für Dynamo Dresden mit Tim Knipping

Heute heißt es ein letztes Mal vor dem Trainingslager: Testspiel für Dynamo Dresden! 90 Minuten vorm Spiel ist die Anlage in Großenhain schon gut besucht. Hessen Kassel reist mit SGD-Ex-Kapitän Tim Knipping an, der im Winter zu den Hessen gewechselt ist. Er ist in Dresden nicht vergessen, musste vorm Warmmachen viele Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen. Dynamo startet gleich mit Thomas Keller in der Startelf. Erst gestern wurde die fest Verpflichtung des Innenverteidigers bekannt. Im Tor steht Elias Bethke, Daniel Mesenhöler sitzt auf der Bank. Tim Schreiber und Lennart Grill sind nicht im Kader. Ebenso fehlen die noch angeschlagenen Tobias Raschl (Schlag auf den Knöchel) und Luca Herrmann (muskuläre Probleme). (nahro)

Ex-Dynamo-Kapitän Tim Knipping (M.) spielt jetzt für Hessen Kassel und ist in Großenhain ein gefragter Mann. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Jungs von Dynamo sind in Großenhain angekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Mit diesem Team tritt die SGD gegen Hessen Kassel an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

7. Juli. 17.40 Uhr: Ex-Dynamo Faber zieht es zum VfL Osnabrück

Die Zukunft von Konrad Faber (28) ist geklärt! Nach seiner Leihe bei Dynamo in der vergangenen Saison geht es für den 28-Jährigen nicht zurück in die Schweiz zum FC St. Gallen. Der Rechtsaußen bleibt stattdessen in der 2. Bundesliga. Der VfL Osnabrück hat nämlich zugeschlagen und sich Fabers Dienste gesichert. Am späten Dienstagnachmittag machte der Aufsteiger den Transfer offiziell, verriet aber keine Details zum unterschriebenen Arbeitspapier. Ein Wiedersehen mit den Schwarz-Gelben gibt es für Faber damit schon in der kommenden Spielzeit, diesmal dann allerdings im Trikot des Gegners.

Schlägt sein neues Kapitel in Osnabrück auf: Konrad Faber (28). © Lutz Hentschel

7. Juli. 15.30 Uhr: Öffentliche Dynamo-Einheit ohne Herrmann und Raschl

Graue Wolken, aber kein Regen in Sicht: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit. Auf zwei SGD-Profis müssen die vor Ort anwesenden Fans und Interessierten allerdings verzichten. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Neuzugang Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) fehlen nämlich verletzungsbedingt. Ansonsten sind alle dabei.

Das öffentliche Dynamo-Training läuft. © TAG24/Tina Hofmann

Zum Auftakt spielen sich die Profis erstmal die Kugel zu. © TAG24/Tina Hofmann

6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus

Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort. Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.

Am Dienstag öffnet die Walter-Fritzsch-Akademie wieder ihre Pforten für das öffentliche Training. © Lutz Hentschel

4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0

Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein. Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".