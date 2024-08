Was für ein Feuerwerk von Dynamo! "Daffi" und "Meise" zünden Raketen

"Er ist zum Glück reingegangen", sagte Daferner, der zum "Man of the Match" gekürt wurde. "Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, einfach reingemacht. Das war schon sehr emotional für mich", so der Ex-Düsseldorfer. "Wir haben uns für die gute Anfangsphase belohnt."

Das Feuerwerk zum Dresdner Stadtfest fiel dem Wetter zum Opfer . Da dachten sich die Dynamos, zünden halt wir eins. Das war in den ersten Minuten grandios, was die Schwarz-Gelben abfackelten.

Dynamos Christoph Daferner stellte mit seinem 1:0 die Zeichen auf Sieg. Dafür gab's nach Abpfiff der Partie Lobeshymnen der SGD-Anhänger. © Lutz Hentschel

Und Dynamo brannte weiter. Das war wie Hase und Igel. Wo ein Düsseldorfer hinwollte, stand bereits ein Dresdner.

"Das war schon beeindruckend, was wir gezeigt haben. Es hat Spaß gemacht", staunte der Torschütze selbst ein wenig über die Leistung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte rettete Tim Schreiber (46./48.) zweimal bravourös die Führung für seine Farben. "Tim hat uns da im Spiel gehalten", lobte Trainer Thomas Stamm.

"Die zehn Minuten waren wir nicht gut drin, wir haben sie überstanden und das brauchst du dann auch", so Stamm.

Der Zweitligist kam jetzt, wollte die Vorführung des ersten Durchgangs nicht auf sich sitzen lassen. Doch Dynamo blieb danach stabil, spielte wieder munter nach vorn und belohnte sich: Der eben eingewechselte Oliver Batista Meier schickte traumhaft Meißner, der zum 2:0 (69.) einschob. "In der Summe war es dann eins unserer besten Spiele", freute sich der Trainer über den Ausgang.

Die 2. Runde wird erst am 1. September um 17.10 Uhr im ZDF ausgelost. So spät, weil am 27./28. August Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart erst noch ihre Erstrunden-Begegnungen austragen müssen. Die Spiele gehen am 29./30. Oktober über die Bühne - Dynamo hat auf alle Fälle wieder Heimrecht.