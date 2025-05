Wechsel zur künftigen Konkurrenz: Ralf Becker klaut Dynamo einen Aufstiegshelden

Dresden - Das dürfte Dynamo wehtun! Jonas Sterner (23) hatte mit seinen bärenstarken Leistungen großen Anteil am Dresdner Aufstieg in die 2. Bundesliga, dort wird er den Schwarz-Gelben aber nicht erhalten bleiben. Nach seiner Leihe soll der Rechtsverteidiger vor einem festen Wechsel von Holstein Kiel zu Hannover 96 stehen.

Alles in Kürze

Jonast Sterner (23) wird offenbar nicht fest nach Dresden wechseln, sondern stattdessen in Hannover anheuern. © Lutz Hentschel

Starke neun Vorlagen und zwei Treffer in 32 Drittliga-Spielen steuerte der nominelle Abwehrmann in der abgelaufenen Saison zum gelungenen Sprung ins Unterhaus bei - dabei wird es allerdings wohl bleiben.

Wie Bild berichtet, verliert die Sportgemeinschaft den Leistungsträger ausgerechnet an den künftigen Konkurrenten Hannover 96 - und damit an den ehemaligen Dynamo-Boss Ralf Becker (54), der ab Sommer die Stelle des Sportdirektors in Niedersachsen antritt.