Wenn schon nicht dabei, dann spionieren: Pokal-Wochenende für Dynamo-Trainer Anfang und Co.

Dresden - Am Mittwoch um 15 Uhr der Test gegen die kleine Hertha aus Berlin im Trainingszentrum, Donnerstag Training und dann haben die Profis von Dynamo Dresden bis Montag frei. Das Trainergespann nicht. Das hat ein DFB-Pokal -Wochenende und schaut sich die kommenden Gegner an.

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) hätte am Wochenende gerne selber mit seiner Mannschaft im DFB-Pokal gespielt. So aber geht er auf "Spionagetour". © imago/eibner

Dresden ist nicht dabei, verpasste die erste Runde in der Vorsaison um eine Kleinigkeit von vier Toren gegenüber Saarbrücken.

Doch es ist nicht unbedingt das Pokalflair, was Markus Anfang (49) mit seinen Kollegen einatmen will. Wenn schon nicht dabei, dann wenigstens spionieren.

"Wir werden uns Freitag, Samstag und Sonntag auf den Weg machen und gucken, dass wir Spiele sehen. Wir haben so die Möglichkeit, Teams anzuschauen, auf die wir in den kommenden Wochen treffen", so Anfang.

Acht Drittligisten stehen in der ersten Runde. Am Freitag spielt der kommende Gegner Sandhausen (18. August) gegen Hannover 96 - für Dynamos Belange sicher die wichtigste Partie von allen.