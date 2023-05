Werder-Leihgabe Park würde gern bei Dynamo bleiben: "Fühle mich wohl"

Dresden - Dynamo Dresdens fulminante Rückrunde ist nicht an einzelnen Namen festzumachen. Und doch steht Kyu-Hyun Park (22) sinnbildlich für das, was aktuell alles möglich ist. Dabei hat wohl kaum noch jemand mit ihm gerechnet.

Kyu-Hyun Park (22) verbiegt sich derzeit für Dynamo - wie jene Szenen aus dem Spiel in Freiburg zeigen: Er bleibt nach einem Zweikampf nicht liegen... © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn die Leihgabe von Werder Bremen fiel immer wieder mit diversen Verletzungen aus, laborierte an einem Bänderriss im Knie, an Wadenproblemen und einer Leistenzerrung.

Nicht nur deswegen kam er in der Hinrunde selten zum Einsatz. Auch in der Rückrunde war er zunächst bestenfalls Teilzeitarbeiter. Erst am 28. Spieltag in Ingolstadt durfte Park das erste Mal seit dem ersten Spieltag über die volle Distanz ran.

Doch da war der Südkoreaner noch Unsicherheitsfaktor, verlor viele Bälle. Danach explodierte plötzlich seine Leistungskurve, auch weil Coach Markus Anfang (48) die richtigen Stellschrauben gedreht hat.

"Ich habe viel mit dem Trainer während meiner Verletzungen gesprochen. Er hat mir auch gesagt, wie ich mich auf dem Platz verhalten soll und meinte, ich soll mich auf die einfachen Sachen konzentrieren. Mein Job ist die Defensive."

Den erledigt er inzwischen souverän, weswegen sich Park auch immer mehr im Spiel nach vorn zutraut. Mit jeder gelungenen Aktion, jedem gewonnenen Zweikampf, steigt auch das Selbstvertrauen. Sinnbildlich seine - im wahrsten Sinne des Wortes - Vorarbeit vor dem 1:0 gegen Rot-Weiss Essen.