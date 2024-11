Wie geht es bei Dynamo nach dem Rücktritt des Präsidenten weiter?

Zumindest bis 2025, dann stehen neue Wahlen an.

Erster Nachrücker fürs Dynamo-Präsidium ist der Dresdner CDU-Stadtrat Peter Krüger. © Eric Münch

Der 63-jährige Krüger ist kein unbeschriebenes Blatt, sorgte vor knapp zwei Jahren in Dresden für Schlagzeilen, als er Ende Januar 2023 als Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat zurücktrat.

Grund war ein Streit auf der Plattform "Twitter" (jetzt "X") mit FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (66). Mit einem Tweet und der Beleidigung als "elende Kriegstreiberin" sorgte er überregional für Aufsehen.

Später war er auf Twitter zurückgerudert: "Ich entschuldige mich für die unzutreffende Titulierung. Das war unangemessen und falsch. An meiner grundsätzlichen Ablehnung von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und am Krieg im Allgemeinen ändert sich nichts."

Doch Strack-Zimmermann nahm die Entschuldigung nicht an, sondern konterte mit dem Screenshot eines weiteren Krüger-Posts Tage zuvor. Da kommentierte dieser nämlich in Richtung Strack-Zimmermann: "Ihre Kinder ab an die Front! Graben- und Häuserkämpfe inklusive ..."