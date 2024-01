Wiedersehen mit Ahmet Arslan: Auch der 1. FC Magdeburg trainiert in Belek

Belek (Türkei) - Es war vor Jahren die Hochburg im Winter. In der Türkei suchten die meisten Profi-Vereine Sonne und ideale Platzverhältnisse. Mittlerweile haben Spanien und Portugal dem Land den Rang abgelaufen.

Ahmet Arslan (29) zog im vergangenen Sommer die Elbe entlang nach Sachsen-Anhalt und spielt mit dem 1. FC Magdeburg zweitklassig. © Imago/Matthias Koch

Nur drei Zweitligisten und neben Dynamo zwei weitere Drittligisten reisen an die türkische Ägäis. Sämtliche Bundesligisten machen einen Bogen um das Land.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern, der ebenfalls von Mittwoch an bis zum 11. Januar in Belek weilt, wird sich Dresden am 10. Januar als krönenden Abschluss des Camps duellieren.

Aber schön für alle Dynamo-Fans und wohl auch viele Spieler: Es gibt ein Wiedersehen mit Ahmet Arslan (29).

Auch der 1. FC Magdeburg bezieht in Belek Quartier. Der 1. FCM kommt am Donnerstag und bleibt bis zum 13. Januar am Mittelmeer. Auch der zweite ostdeutsche Zweitligist kam auf die Idee. Der FC Hansa Rostock (4. bis 11.1.) weilt auch vor Ort.

Magdeburg, Rostock und Dresden - der Osten trifft sich im Süden. Als vierter Verein aus den neuen Bundesländern kommt Dynamos Liga-Kontrahent Halle.