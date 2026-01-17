"Größte Herausforderung der letzten 15 Jahre": Dynamo-Stadion in einer Woche umgebaut!

Dresden - In einer Woche vom Eishockey-Stadion zurück zur Fußball-Arena - samt Rasenwechsel. "Ich finde es faszinierend, dass zwei Heimspiele innerhalb von sieben Tagen mit völlig verschiedenen Setups hier stattfinden können", sagt Eva Wagner, Geschäftsführerin der Sportwerk GmbH, dem Mitorganisator des Winter Games . Stadionchef Ronald Tscherning sprach von der "größten Herausforderung der letzten 15 Jahre."

Samstag, 10. Januar, kurz vor 17 Uhr: Alles ist bereit für das DEL Winter Game. Das machte Werbung für den Sportstandort Dresden. © DPA/Robert Michael

Es waren Bilder, die deutschlandweit Werbung für den Sportstandort Dresden machten. Das Winter Game war einmalig, "alles hat gepasst. Am Ende war der Schneefall am Tag vorm Spiel und die Kälte für den Rahmen richtig gut", schmunzelt Wagner.

Lange erfreuen konnte sie sich nicht. Als nach der Partie der Eislöwen gegen die Eisbären Berlin die letzte Feuerwerks-Rakete in den Himmel geschossen wurde, begann der Abbau.

Sie hält im Bauch des Stadions einen Plan in den Händen. Minütlich steht bis zum Freitag aufgeschlüsselt, was wann zu tun ist und wer für welche Arbeiten zuständig ist. Abweichungen unerwünscht. Denn: Die Zeit sitzt im Nacken.

"Viele haben gesagt, das funktioniert nicht. Ich bin nicht der Mensch, der sagt: Geht nicht. Ich bin immer optimistisch und sage: Es geht", so Wagner. "Das hier", sagt sie, "zeigt, es ist alles möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Wenn man will."