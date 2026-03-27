Tschechen-Test als Schaulaufen für die Dynamo-Reservisten: "Viele Jungs geben Gas"

Dresden - "Ich habe das Gefühl, dass viele Jungs einfach so Gas geben, dass man sie aufstellen könnte. Und das ist die Voraussetzung, dass wir eine gute Rückrunde spielen. In den Einheiten sind es auch 20 oder mehr Spieler, die wirklich gut auftreten. Das muss die Marschroute sein", befand Luca Herrmann (27) vor Dynamos Partie in Paderborn. Zum Einsatz kamen aber "nur" wieder die üblichen Verdächtigen.

Luca Herrmann (h.) ist nah dran an der Startelf. © IMAGO/DeFodi Images

Versteht sich aktuell von selbst, schließlich spielt die SGD in der Rückrunde (trotz der 1:2-Niederlage vom Wochenende) sehr erfolgreich. Dass Coach Thomas Stamm (43) immer auf die bewährten Spieler setzt, ist logisch und ein großer Faktor für 16 Punkte aus zehn Spielen.

Spieler wie Herrmann sind da zunächst erst einmal hinten dran - aber er ist in der Regel einer der ersten Einwechsler und ersetzt in den letzten 20 Minuten einen leer gelaufenen Niklas Hauptmann (29).

"Ich versuche, so viel wie möglich zu zeigen unter der Woche, wenn ich die Chancen bekomme, um so viel Spielzeit wie möglich zu generieren. Und trotzdem ist es so, dass die Konkurrenzsituation natürlich einfach größer geworden ist, auch über den Winter", gesteht der 27-Jährige.