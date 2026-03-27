Tschechen-Test als Schaulaufen für die Dynamo-Reservisten: "Viele Jungs geben Gas"
Dresden - "Ich habe das Gefühl, dass viele Jungs einfach so Gas geben, dass man sie aufstellen könnte. Und das ist die Voraussetzung, dass wir eine gute Rückrunde spielen. In den Einheiten sind es auch 20 oder mehr Spieler, die wirklich gut auftreten. Das muss die Marschroute sein", befand Luca Herrmann (27) vor Dynamos Partie in Paderborn. Zum Einsatz kamen aber "nur" wieder die üblichen Verdächtigen.
Versteht sich aktuell von selbst, schließlich spielt die SGD in der Rückrunde (trotz der 1:2-Niederlage vom Wochenende) sehr erfolgreich. Dass Coach Thomas Stamm (43) immer auf die bewährten Spieler setzt, ist logisch und ein großer Faktor für 16 Punkte aus zehn Spielen.
Spieler wie Herrmann sind da zunächst erst einmal hinten dran - aber er ist in der Regel einer der ersten Einwechsler und ersetzt in den letzten 20 Minuten einen leer gelaufenen Niklas Hauptmann (29).
"Ich versuche, so viel wie möglich zu zeigen unter der Woche, wenn ich die Chancen bekomme, um so viel Spielzeit wie möglich zu generieren. Und trotzdem ist es so, dass die Konkurrenzsituation natürlich einfach größer geworden ist, auch über den Winter", gesteht der 27-Jährige.
Dynamo Dresden: Wer von den Reservespielern kann sich im Testspiel anbieten?
Vielleicht kommt dann die Länderspielpause jetzt gar nicht so ungelegen. Denn am Donnerstag (13.30 Uhr) steht das Testspiel gegen FK Mladá Boleslav an. Gegen den Tabellen-13. der obersten tschechischen Spielklasse wird zweimal 60 Minuten gespielt.
120 Minuten für Coach Stamm, seinen 28-Mann-Kader auf Herz und Nieren zu prüfen und zu schauen, auf wen im Endspurt der 2. Bundesliga Verlass ist. Der ein oder andere, der sich seit Monaten nur noch auf der Tribüne wiederfindet, kann sich vielleicht für die nächste Saison bei anderen Arbeitgebern anbieten.
Dynamos Fans können sich jedenfalls im SGD-Trainingszentrum live von ihren Goldfüßen überzeugen. Zur Abwechslung findet die Partie nämlich nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
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Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/DeFodi Images, Lutz Hentschel