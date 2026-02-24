"Der war klar": Dynamo Dresden endlich mal im Elferglück

Hannover - Auf der Pressetribüne in Hannover saßen Größen der deutschen Schiri-Szene: Chef Knut Kircher (57), Sprecher Alex Feuerherdt (56), Marco Fritz (48) und auch Felix Brych (50). Selbst sie bekamen die Wut der 96 -Fans nach dem 0:0 gegen Dresden zu hören. Aufreger: der nicht gegebene Elfmeter nach dem Foul von Alexander Rossipal (29) an Daisuke Yokota (25) in der 58. Minute.

Alexander Rossipal (29) will nichts gemacht haben, aber Daisuke Yokota (25) wurde klar gezogen. © imago/Jan Huebner

Der Dresdner zog, der Hannoveraner fiel. "Ich habe kurzen Kontakt, der Gegenspieler will den Elfer, hat sich direkt fallen lassen. Er kann weitergehen. Für mich war das wenig. Ich habe ihn ja nicht vier Sekunden gehalten", sagte Rossipal selbst zu dieser Szene.

Dass er bei 96-Trainer Christian Titz (54) damit auf wenig Gegenliebe stieß, war klar. "Es geht ja gar nicht um meine Meinung, es geht um das Regelwerk. Wenn sich ein Spieler entscheidet, in der Box einen Gegner festzuhalten, dann ist das seine freie Entscheidung. Aber das Regelwerk sagt dann halt aus: Foulspiel und Pfiff. Zudem wäre es die zweite Gelbe für Rossipal gewesen und damit Gelb-Rot. Es gibt nicht mal ein bisschen, mal ein bisschen nicht. Der war klar", ärgerte sich Titz.

"Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, er hat es gesehen. Ihm war es nicht klar genug. Der VAR hat das gecheckt, dem auch nicht. Das geht nicht, dass man das so nicht wertet", führte der Übungsleiter aus. Da einen Elfmeter für Hannover und Dynamo wäre in Unterzahl ...

Dynamo-Trainer Thomas Stamm wollte die Szene nicht bewerten, sagte aber: "Ich kann meinen Kollegen verstehen. Wir hatten in der letzten Woche gegen Elversberg eine ähnliche Szene gegen Vermeij. Tja, ich kann ihn verstehen."