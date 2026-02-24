Dynamo: Keller biss trotz Hüftschmerzen bis zum Ende auf die Zähne

Dresden - Thomas Keller (26) bekam kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ellenbogen eines 96ers auf den Hüftknochen, das summte ordentlich. Raus konnte er nicht mehr, Dresden hatte beim 0:0 in Hannover schon fünfmal gewechselt.

Die Hüfte schmerzte zwar, aber Thomas Keller (26, l.) schmiss sich in jeden Zweikampf - wie hier gegen Noel Aseko. © imago/Beautiful Sports

"Ich wäre auch nicht raus, auf keinen Fall. Das wäre nicht infrage gekommen", sagte der gebürtige Münchner nach den insgesamt knüppelharten 104 Minuten.

Ein Kämpfer vor dem Herren. Er schleppte sich die letzten Minuten übers Feld, ging trotzdem weiterhin resolut in die Zweikämpfe. Aber nach jedem griff er sich an die Hüfte. Auch beim Laufen. Zweimal ließ er sich auf den Platz fallen.

"Das war schon schmerzhaft. Ich hatte da so ein leicht brennendes Gefühl", beschreibt er den Schmerz. "Mein Laufen war nicht mehr ganz so rund. Aber ich habe es dann gut bis zum Ende durchgezogen", so Keller.

Und das war nicht ganz so einfach. Die Begegnung war intensiv, der Platz durch den Dauerregen tief. Das hat Körner gekostet. "Zwölf Minuten Nachspielzeit, dann kommen auf die Nachspielzeit noch einmal zwei Minuten obendrauf. Dann waren die Zweikämpfe intensiv. Der Rasen war weich. Aber wir haben alles reingeworfen", zog er von seinen Mannen den Hut:

"Wir haben es gut ausgehalten, gut wegverteidigt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Offensiv gab es natürlich ein paar Situationen, die wir besser ausspielen können, gerade im Umschaltverhalten", sah er einen kleinen Kritikpunkt.