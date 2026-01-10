XL-Härtetest für Dynamo gegen "geilen Verein"

Antalya (Türkei) - Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen: Was auf den ersten Blick wie ein normales Testspiel anmutet, ist auf den zweiten so viel mehr. Die Partie am Samstag (12 Uhr MEZ/DynamoTV) hat richtig was zu bieten.

Aufseiten des Vierten der 3. Liga spielen mit Ahmet Arslan (31) und Tobias Kraulich (26) auch zwei Ex- Dresdner mit.

Rund 150 zu Spitzenzeiten bei der SGD, über 100 mehr sollen es beim Ruhrpott-Klub sein. 400 bis 500 Fans, das verspricht schon mal, ein richtig stimmungsvolles Duell weit weg von zu Hause zu werden.

Beide trainieren im Never Give Up Football Center, wo auch das Spiel stattfinden wird. Prinzipiell nichts Besonderes, auch Waldhof Mannheim ist derzeit da. Aber RWE hat Schwarz-Gelb den Trainingsplatz 1 mit der großen Tribüne streitig gemacht – weil sie noch deutlich mehr Fans mithaben.

Zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei absolvieren die Dynamos einen Test gegen Rot-Weiss Essen. © Lutz Hentschel

Dynamo hat mit Vinko Sapina (30) auch einen ehemaligen Essener mit noch guten Verbindungen dabei. "Ich erwarte ein qualitativ gutes Spiel. Klar, mit müden Knochen, trotzdem wird’s gut. Da freue ich mich drauf", erklärt der 30-Jährige, der gerade erst mit zwei Essenern im Urlaub war.

Neuzugang Jason Ceka (26) geht sogar noch einen Schritt weiter: "Irgendwo bin ich als gebürtiger Essener auch RWE-Fan. Wenn ich mal in der Heimat bin, gehe ich schon gerne ins Stadion. Mein großer Bruder geht da auch regelmäßig hin."

Sie alle würden sich freuen, wenn das Team von Coach Uwe Koschinat (54) am Ende der Saison direkt in die 2. Bundesliga aufsteigt. "Ich bin mir sicher, dass sie hochgehen. Sie verdienen das auch. Es ist ein geiler Verein."

Aber eben einer, auf den Sapina, Ceka & Co. am Ende der Saison auch in einer möglichen Relegation treffen können. Vielleicht wollen beide Klubs schon mal vorab ein wenig mit den Zähnen fletschen.

In zweimal 60 Minuten werden sie sich jedenfalls nichts schenken. "Da ist noch mal ein bisschen mehr Schärfe drin als gegen Aarau. Das wird ein sehr guter Test für uns", prophezeit Christoph Daferner (27).