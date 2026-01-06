Neuzugang Ceka will in Dresden durchstarten: Das hat er mit Ex-Dynamo Hoti gemeinsam

Antalya (Türkei) - Wie sich die Dinge doch gleichen! Jason Ceka (26) kann genau nachfühlen, wie es Kumpel Andi Hoti (22) wohl gerade gehen muss. Denn auch Dynamos neue Offensivkraft musste beim 1. FC Magdeburg erfahren, was es heißt, aussortiert zu werden.

Jason Ceka (26) soll in der Rückrunde die Dynamo-Gegner schwindlig wirbeln. © Lutz Hentschel

"Man braucht schon Unterstützung von der Familie, von Freunden. Es ist keine einfache Zeit. Vor allem bei mir war es ja zum Glück relativ früh klar, dass ich dann trotzdem nach Elversberg gehe. Dann hatte ich wenigstens so ein Ziel vor Augen und konnte darauf hinarbeiten", erklärt die Leihgabe von der SV Elversberg.

Ceka gibt zu: "Aber als Fußballer, wenn du weißt, du bist abgeschrieben, warum auch immer, das ist hart! Du trainierst trotzdem mit, du willst spielen und du weißt, du kannst machen, was du willst. Aber es wird nichts mehr passieren. Du musst mental sehr, sehr stark sein in so einer Situation."

Nach drei richtig erfolgreichen Jahren mit 87 Zweit- und Drittligaspielen sowie 17 Toren und 24 Vorlagen hatte Ceka vor der Saison 2024/25 seinen Wechselwunsch nach Elversberg kommuniziert. Er durfte nicht gehen, machte aber auch nur noch drei Spiele.

Ähnlich ergeht es gerade Hoti, den man gern bei Dynamo verpflichten würde. Er durfte zuletzt nicht einmal mit ins Trainingslager des FCM reisen. Vielleicht klappt es ja noch mit einem Wechsel zur SGD. Ceka hätte zumindest "nichts dagegen".