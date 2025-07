Zoff um SGD-Geschäftsführer Fischer: Thomas Stamm nervt's total

Dass der Himmel auch über Dresden nicht immer strahlend blau ist, hat Thomas Stamm (42) natürlich auch schon mitbekommen. Dynamos Trainer wünscht sich für den Verein insgesamt ein besseres Klima. © DPA/Robert Michael

"Mich beschäftigt es extrem, nicht erst, seitdem ich wieder zurück bin in Dresden. Es hat mich schon im Urlaub beschäftigt - und das nicht positiv. Es geht hier um alle. Mir ist wichtig, dass wir in Zukunft noch geschlossener in eine Richtung gehen", wünscht sich Stamm.

Er legt nach: "Ich habe eine klare Meinung zu dem Thema, die äußere ich aber nur intern. Dinge müssen geklärt werden, deswegen spreche ich sie auch an. Aber eben nicht nach außen. Allerdings bin ich dabei auch nicht die entscheidende Person, es geht nicht um mich. Aber ich denke, das beschäftigt alle im Verein."

Der Schweizer wird sich gerade deswegen auch in Sachen Vertragsverlängerung so seine Gedanken gemacht haben. Im Trainingslager in Oberösterreich hatte Stamm erklärt, dass es noch Details zu klären gibt, die nichts mit Geld oder seiner Vertragslaufzeit zu tun haben.

"Und das sind sicherlich Ziele, die so in eine Richtung lenken, dass wir Ruhe haben, sportlich Ruhe haben. Aber die Realität ist sicherlich auch so, dass wir dieses Jahr extrem beißen müssen, dass wir uns strecken müssen, dass es schwierig wird. Das war es letztes Jahr auch auf eine andere Art und Weise."