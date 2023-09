Zum Sachsenderby gegen Dynamo: Aue-Fans müssen neben dem Pichmännel parken!

Dresden - Unglücklich gelöst, aber geht wohl auch nicht anders: Für die anreisenden Gästefans aus Aue stellt der Veranstalter am morgigen Sonntag den Messeparkplatz in Dresden zur Verfügung - hinter dem "Pichmännel-Oktoberfest". Von dort fahren Shuttle-Busse zum Stadion und nach dem Sachsenderby gegen Dynamo auch wieder zurück.

An der Rinne parken am Sonntag die FCE-Fans. Dort findet derzeit aber auch das "Pichmännel-Oktoberfest" statt. © Holm Helis

Die Abfahrt der FCE-Fans wird nach 23 Uhr erfolgen, fast zur gleichen Zeit ist im Zelt Ausschankschluss. Es werden verschiedene Menschenströme aufeinanderprallen.

"Wir wissen das, sind darauf vorbereitet", sagt Frank Haase (46), Leiter Marketing und PR bei der Feldschlößchen-Brauerei. "Wir sind sensibilisiert, ein Zug der Bereitschaftspolizei wird mit vor Ort sein. Die Sicherheit ist also gewährleistet", erklärt er.

Der Parkplatz an der Rinne ist derzeit nahezu die einzige Möglichkeit in Dresden, die Gästefans parken zu lassen. Auf dem Volksfestgelände unterhalb des Kongresszentrums wird derzeit der Rummel aufgebaut, der Busparkplatz an der Ammonstraße fungiert derzeit als Busbahnhof.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden rät zudem dringend davon ab, sich individuell Parkplätze zu suchen.