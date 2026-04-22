Zwei verletzt, einer fraglich, nur einer fit: Dynamos verrückte Keeper-Welt

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Bei Dynamo Dresden spielt die Welt zwischen den Pfosten verrückt. Wie schon im Heimspiel gegen den VfL Bochum drohen in Düsseldorf drei Keeper auszufallen.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Handbruch und jetzt eine muskuläre Verletzung bei Tim Schreiber (23), Patellasehnenriss bei Lennart Grill (27), Elias Bethke (23) mit einer Bauchmuskelverletzung. Gesundheitlich - zum Glück nicht leistungsmäßig - ist bei den Dynamo-Keepern der Wurm drin. Einzig Daniel Mesenhöler (30) kam bisher ohne Blessur durch. Und für ihn könnte am Freitag in Düsseldorf die nächste große Stunde schlagen.

Ob die eigentliche Nummer eins Tim Schreiber (23, l.) wieder einspringen kann, könnte sich am Donnerstag herausstellen.
Ob die eigentliche Nummer eins Tim Schreiber (23, l.) wieder einspringen kann, könnte sich am Donnerstag herausstellen.  © imago/Beautiful Sports

Es ist schon verrückt, was in dieser Saison in der Dynamo-Kiste los ist. Als sich Schreiber im Oktober einen Bruch der Handwurzel zuzog, sprang Grill ein - und überzeugte. Dann blieb er im Hinspiel gegen Düsseldorf (2:1) kurz vor Schluss im Rasen hängen, Knie kaputt. Derzeit absolviert er seine Reha in Dresden.

Für ihn holte Dynamo im Winter Bethke aus Cottbus. Doch so richtig aufs Trapez kommt er nicht. Der Jüngste aus dem Quartett kam aus einer schweren Verletzung, immer wieder werfen ihn Wehwehchen zurück, jetzt zwickt der Muskel im Bauch.

Das war buchstäblich zu verschmerzen, da Schreiber absolut lieferte. Doch dann erwischte es ihn vorm Bochum-Spiel erneut.

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Wie schwer ist die Verletzung? "Wie immer gebe ich keine Prognose ab - auch, um die Spieler zu schützen", sagte Trainer Thomas Stamm (43) nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL.

"Bei Tim handelt es sich nur um eine leichte muskuläre Verletzung. Da ist es schwer, eine genaue Einschätzung zu geben - ob es eine Woche dauert oder vielleicht nur zwei oder drei Tage. Ob er schon am Freitag wieder spielen kann, ist offen. Das kann eng werden, aber es ist auch möglich. Ich denke, spätestens am Donnerstag können wir mehr dazu sagen. Ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen", so Stamm.

Thomas Stamm hat Vertrauen zu Daniel Mesenhöler

Das Vertrauen in Daniel Mesenhöler (30, r.) ist da.
Das Vertrauen in Daniel Mesenhöler (30, r.) ist da.  © DPA/Robert Michael

Am Donnerstagvormittag geht die Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend in Düsseldorf über die Bühne. Danach werden die Profis in die Landeshauptstadt von NRW aufbrechen - mit oder ohne Schreiber an Bord. Stamm wird es sicher verkünden.

Sollte Schreiber nicht fit werden, bekommt Mesenhöler seine zweite Chance. Seine erste nutzte er mit Bravour.

"Wir haben großes Vertrauen in Daniel. Generell ist das Vertrauen in das gesamte Torwartteam vorhanden. Und bei 'Mese' ist es kein Zufall, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat in den letzten Wochen einfach sehr gut trainiert", so Stamm.

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Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Beautiful Sports, dpa/Robert Michael

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