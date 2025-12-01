Nachfolger steht schon fest: Zweitliga-Schießbude schmeißt Trainer raus

Fürth - Der nächste Krisenklub in der 2. Bundesliga zieht die Reißleine! Greuther Fürth hat nach der Heimpleite gegen den VfL Bochum und den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz Trainer Thomas Kleine (47) entlassen. Ein Nachfolger wurde schon gefunden.

Thomas Kleine (47) ist anscheinend nicht länger Trainer von Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Das bestätigte der Klub am frühen Montagabend, zunächst hatten die Nürnberger Nachrichten berichtet. Auch Kleines Co-Trainer Milorad Pekovic (48) und Marco Konrad (51) müssen gehen.

"Wir danken Thomas, Milorad und Marco für ihren Einsatz. Thomas hat es in der vergangenen Saison mit dem Team geschafft, uns in einer schweren Phase über die Ziellinie zu bringen. Leider ist es uns aber in dieser Spielzeit nicht gelungen, wiederkehrende Fehler abzustellen und notwendige Punkte zu holen", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner (38).

Kleine war keine sieben Monate lang im Amt gewesen: Anfang Mai hatte er nach der Entlassung von Jan Siewert (43) interimsweise den Trainerposten übernommen und an den letzten beiden Spieltagen den Klassenerhalt gesichert.

Daraufhin war er im Sommer zum Cheftrainer befördert worden, konnte in dieser Saison allerdings keinen Sprung mit der Mannschaft machen.