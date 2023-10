Über 500 Tage des Wartens - Elias Huth beendet Drittliga-Durststrecke!

Ingolstadt/Regensburg - Es gibt Phasen in dem Leben eines Stürmers, in denen das Tor wie vernagelt erscheint. Regensburg-Angreifer Elias Huth (26) beendete eine abnormale lange Drittliga-Durststrecke mit einem Doppelpack im Donau-Derby!

Der Held an diesem Abend war aber ohne Zweifel Elias Huth, der so lange auf diesen Moment hatte warten müssen. Genau genommen lag sein letztes Drittliga-Tor 518 Tage, 17 Monate respektive 40 Spiele zurück.

Durch seine zwei Buden drehte der Jahn im Donau-Derby einen 1:2-Rückstand in eine Führung, die kurz vor Schluss Andreas Geipl (31) zum 4:2-Auswärtssieg vollendete.

Von Elias Huth dürfte am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein ganzer Rucksack voller Steine abgefallen sein! Wenige Minuten zuvor hatte der Regensburger Neuzugang im Drittliga -Spiel beim FC Ingolstadt doppelt geknipst und ward zum Matchwinner avanciert.

Unter Joe Enochs (52) absolvierte Elias Huth nicht nur die meisten Spiele in seiner Profilaufbahn, sondern schoss unter ihm auch die meisten Tore (jetzt 20). © PICTURE POINT / S. Sonntag ,

Es folgte die Trennung im Juni dieses Jahres und die Rückkehr zu dem Trainer, unter dessen Regie er seine vielleicht glücklichste Zeit als Fußballprofi verlebte: Joe Enochs (52).



Der US-Amerikaner hatte im Mai seinen Dienst beim taumelnden Zweitligisten Jahn Regensburg angetreten, konnte die Oberbayern aber nicht mehr vor dem Absturz in die 3. Liga retten.

Beim eingeleiteten Neustart wollte Enochs nicht auf den Mann verzichten, der für ihn beim FSV Zwickau schon 18 Tore erzielt hatte: Elias Huth.

Doch der 26-Jährige tat sich nach einer Saison ohne großes Selbstvertrauen bei den Oberpfälzern zum Start alles andere als leicht - bis Sonntag!

Zunächst verwerte Huth eine Maßflanke in Mittelstürmer-Manier per Kopf, ehe er in der 78. Minute einen Elfmeter unters Tordach ballerte - der Torfluch war damit endgültig besiegt! Huth sprach anschließen im Klub-TV von einem "mega Gefühl vor dem gefüllten Gästeblock."