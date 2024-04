"Vernünftig aus der Liga verabschieden": Lilien glauben nicht mehr an Klassenerhalt

Darmstadt - Nach dem ernüchternden 0:4 beim Tabellen-16. Mainz 05 glaubt man bei Darmstadt 98 nicht mehr an den Klassenerhalt.

Nach dem 0:4 in Mainz hat auch Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50) die Hoffnung auf den Klassenerhalt verloren. © Uwe Anspach/dpa

Bei einem Sieg wäre man bis auf drei Punkte an Mainz herangerückt, nun ist der Relegationsplatz bei noch sechs ausstehenden Spielen neun Punkte entfernt und damit realistisch gesehen nicht mehr erreichbar.

"Wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen würden, wir sind abgestiegen, wäre das dem Verein absolut nicht würdig", gab sich zwar Torhüter Marcel Schuhen (31) nach dem Spiel am Sky-Mikrofon kämpferisch. Dennoch merkte man den Lilien an, dass der Glaube an eine Wunderrettung fehlt.

"Insgesamt ist es ein sehr enttäuschenden Tag. Wir müssen realistisch sein", sagte Torsten Lieberknecht (50).

"Für mich als Trainer geht es jetzt darum, die Jungs als Team zusammenzuhalten und die kommenden Aufgaben sauber zu beenden, damit wir uns vernünftig aus der Liga verabschieden", gab er die Richtung für die kommende Abschiedsvorstellung im Oberhaus des deutschen Fußballs vor.