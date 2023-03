Darmstadt 98 will "Niederlage wegmachen": Trainerwechsel bei Bielefeld wird Herausforderung

Darmstadt - Wiedergutmachung ist angesagt! Nach der ersten Pleite von Darmstadt 98 und dem damit verbundenen Ende der Ungeschlagen-Serie von 21 Spielen in der 2. Bundesliga wollen die Lilien gegen Arminia Bielefeld wieder in die Erfolgsspur zurück. Dabei gilt es allerdings eine Herausforderung mehr am kommenden Samstag zu bewältigen.

Lilien-Chefcoach Torsten Lieberknecht (49) warnt vor einem positiven Trainer-Effekt bei Arminia Bielefeld, die am Donnerstag einen neuen Übungsleiter vorstellten. © Uwe Anspach/dpa

Bei Arminia Bielefeld wurde am Dienstag Cheftrainer Daniel Scherning (39) entlassen. Bereits am Donnerstagmorgen bestätigten die Ostwestfalen, das Uwe Koschinat (51) das Amt ab sofort übernimmt.



Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht (49) zufolge könnte dies für ein wenig Aufschwung bei der abstiegsbedrohten Arminia sorgen: "Ein Trainerwechsel will Emotionalität schaffen. Bielefeld wird alles dafür tun, um den Abstiegskampf zu bewältigen. Es wird also hochemotional", so der 49-Jährige vor der Auswärtspartie des südhessischen Tabellenführers am Samstag (13 Uhr/Sky) auf der Alm.

"Wir wissen durch den Trainerwechsel nicht, ob es Umstellungen geben wird. Daher bleiben wir bei uns", beschreibt Lieberknecht die Ausgangslage und fügt hinzu: "Wir sind in der Situation, eine Niederlage mit einem Sieg wegmachen zu wollen."

Zuletzt verlor man gegen den drittplatzierten 1. FC Heidenheim (0:1) das erste Mal seit dem 1. Spieltag. Grund genug für die Lilien, nun schnellstmöglich wieder eine neue Serie zu starten, um im Aufstiegsrennen am Ball zu bleiben.