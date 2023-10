Bitter für Darmstadt: Verteidiger-Duo gegen Bochum und Mainz gesperrt

In den wichtigen Duellen im Abstiegskampf gegen Bochum und Mainz muss Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50) gleich auf zwei Innenverteidiger verzichten. © Thomas Frey/dpa

Wie der Deutsche Fußball-Bund am heutigen Dienstag mitteilte, wurden beide Spieler vom DFB-Sportgericht wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Partien gesperrt.

Das ist bitter für die Südhessen, da Gjasula und Maglica damit für die im Abstiegskampf wegweisenden Begegnungen am kommenden Freitag (20.30 Uhr, DAZN) gegen den VfL Bochum sowie am 11. November (15.30 Uhr, Sky) gegen Mainz 05 - beide im heimischen Stadion am Böllenfalltor - ausfallen.



Kleiner Lichtblick für Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50): Nach überstandenen Rückenproblemen steht mit Christoph Zimmermann (30) immerhin ein wichtiger Verteidiger wieder zur Verfügung, der zuletzt mehrere Spiele pausieren musste und in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern sein Comeback gab.

Die Partie beim deutschen Rekordmeister am vergangenen Samstag hatte für ein Novum in der Fußball-Bundesliga gesorgt: Erstmals flogen drei Spieler in einer Halbzeit mit Rot vom Platz. So hatte zunächst Gjasula in der 21. Minute nach einer Notbremse kurz vor der Strafraumgrenze gegen Konrad Laimer (26) die Rote Karte gesehen.