"Große Sch****": 0:6-Debakel wurmt Darmstadt-Coach Lieberknecht auch noch vor Leipzig-Spiel

Bedröppelte Minen bei Trainer Torsten Lieberknecht (50, r.) und seinen Spielern: Das 0:6-Debakel gegen Augsburg stellte den bisherigen Tiefpunkt der Saison dar. © Uwe Anspach/dpa

"Jeder weiß, dass wir an diesem Tag große Scheiße gebaut haben. Es waren individuelle Blackouts, die ich in der Form noch nie erlebt habe", sagte der 50 Jahre alte Lieberknecht am heutigen Donnerstag. "Wir haben das Spiel ordentlich aufgearbeitet, können die Uhr aber nicht mehr zurückdrehen."

Der Coach hat den Glauben an seine Mannschaft vor dem Gastspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber nicht verloren.

"Die Mannschaft ist komplett intakt. Wenn du so viele negative Momente durchlebst wie wir, ist es umso erstaunlicher wie sich die Jungs gegenseitig unterstützen und immer wieder aufrichten", sagte Lieberknecht.

Mit gerade einmal 13 Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis der Liga steuert der SV Darmstadt 98 dem Abstieg entgegen.