Lilien-Coach Lieberknecht: Union Berlin als Darmstadt-Rivale "komisch"

Darmstadt-98-Coach Torsten Lieberknecht (50) will gegen Union Berlin einen wichtigen Auswärtsdreier einfahren. © Tom Weller/dpa

Aufsteiger SV Darmstadt 98 und Trainer Torsten Lieberknecht (50) bereiten sich auf ein ungewöhnliches Abstiegsduell in der Fußball-Bundesliga vor.

"Wir wissen, dass wir auswärts bereits gepunktet haben. Wir wollen einen Dreier gegen einen direkten Konkurrenten holen. 'Direkter Konkurrent' hört sich dabei schon komisch an, wenn man weiß, dass Union diese Saison in der Champions League gespielt hat", sagte Lieberknecht am Freitag in der Pressekonferenz.

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) kommt es im Stadion an der Alten Försterei zum Duell der beiden Klubs. Union hat 14 Punkte, Darmstadt steht bei elf Zählern.

Als die Vereine im Sommer gegeneinander spielten, übernahmen die Berliner nach einem 4:1 und einem Doppelpack von Robin Gosens (29) am zweiten Spieltag die Tabellenführung. Seitdem holte Union nur noch acht weitere Zähler. Trainer Nenad Bjelica (52), der im Herbst auf Urs Fischer (57) folgte, fehlt den Köpenickern im Abstiegsduell zudem wegen einer Rotsperre.