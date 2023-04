Zucker-Lupfer und Manu-Solo: Darmstadt 98 festigt gegen SC Paderborn knapp die Tabellenspitze

Mit einem sehenswerten Tor per Lupfer leitete Matthias Bader (3.v.l.) den 2:1-Heimsieg des SV Darmstadt 98 über den SC Paderborn ein. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Trotz einer Gelbsperre von SVD-Kapitän Fabian Holland fanden die Darmstädter von Beginn an durch einen sehr strukturierten Spielaufbau nach einer ruhigen Anfangsphase besser in die Begegnung. Das erarbeitete Übergewicht münzte Filip Stojilkovic mit einem Alleingang dann beinahe in den ersten Treffer des Tages um, als er zunächst SCP-Keeper Jannik Huth umkurvte, anschließend aber aus spitzem Winkel die Kugel knapp am Tor vorbeilegte (13. Minute).

Jene Chance sollte schließlich wie ein Startschuss für beide Teams wirken, die von nun an mit offenerem Visier agierten. Es entwickelte sich in der Folge ein munteres Auf und Ab, die ganz großen Tormöglichkeiten blieben allerdings aus.

Dies sollte sich in der 35. Minute schlagartig ändern! Flügelflitzer Braydon Manu trieb das Leder über die Mitte des Feldes, passte letztlich im richtigen Moment rechts raus auf Matthias Bader. Alles rechnete jetzt mit einer Flanke Baders, doch der Rechtsverteidiger drehte erst Raphael Obermair mehrfach ein und lupfte den Ball im Anschluss über SCP-Goalie Huth hinweg ins lange Eck zur 1:0-Führung für die Gastgeber (35.). Wenn Bader dies wirklich so und nicht flanken wollte, kann man getrost von einem Tor des Monats sprechen.

Auch danach blieben die Südhessen auf dem Gas und kamen durch einen Innenseiten-Stoß von Phillip Tietz zum nächsten brandgefährlichen Abschluss. Huth war diesmal jedoch zur Stelle und wehrt die Pille mit einer klasse Fußabwehr zur Seite (37.).