Beispiellose Talfahrt hat Konsequenzen: Drittliga-Trainer tritt sofort zurück

Sandhausen - Die Talfahrt des SV Sandhausen geht ungebremst weiter! Der Drittligist kassierte am Sonntag eine 1:3-Niederlage beim SC Verl, es war die achte Begegnung in Folge ohne Sieg für die Kurpfälzer. Normalerweise zieht an dieser Stelle der Klub die Reißleine, Cheftrainer Kenan Kocak (44) kommt den Verantwortlichen aber zuvor und tritt zurück.